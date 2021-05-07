Названо імʼя бійця, який загинув біля Пісок

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Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ
Названо імʼя бійця, який загинув біля Пісокhttps://racurs.ua/ua/n154337-nazvano-im-ya-biycya-yakyy-zagynuv-bilya-piskiv.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військовослужбовців.
Внаслідок обстрілу проросійських найманців біля Пісок учора, 6 травня, загинув український воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов. Про це повідомляє «Армія.Інфо»
Повідомляється, що хлопцеві було лише 22 роки. Його вбила снайперська куля, яка влучила в прилад нічного бачення українського військового.
6 травня в зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК № 12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б лише 23 роки. У загиблого залишилися дружина та маленький син, — йдеться в повідомлені.
Прощання із загиблим воїном заплановане на неділю, 9 травня, о 10.30 біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські найманці 6 травня вбили двох воїнів ЗСУ. Одним із загиблих виявився 37-річний Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу. Він отримав уламкові поранення внаслідок обстрілів із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Джерело: Армія. Інфо
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