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Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ

Названо імʼя бійця, який загинув біля Пісок

7 тра 2021, 21:17
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військовослужбовців.

Внаслідок обстрілу проросійських найманців біля Пісок учора, 6 травня, загинув український воїн окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов. Про це повідомляє «Армія.Інфо»

Повідомляється, що хлопцеві було лише 22 роки. Його вбила снайперська куля, яка влучила в прилад нічного бачення українського військового.

6 травня в зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК № 12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б лише 23 роки. У загиблого залишилися дружина та маленький син, — йдеться в повідомлені.

Прощання із загиблим воїном заплановане на неділю, 9 травня, о 10.30 біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські найманці 6 травня вбили двох воїнів ЗСУ. Одним із загиблих виявився 37-річний Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу. Він отримав уламкові поранення внаслідок обстрілів із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Джерело: Армія. Інфо


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