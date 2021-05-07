Дощ. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154336-vyklykaty-dosch-navchylysya-vcheni-foto.html

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Наукове відкриття, яке дозволить викликати дощ у посуху, вдалося здійснити дослідникам з університету Бата, Велика Британія.

Вони представили новий метод провокування опадів за допомогою безпілотних дронів, які несуть електричний заряд та вчасно випускають його в хмари, запускаючи процес випадання дощу. Про це повідомляє Phys. org.

Зазначається, що випробування незвичайних апаратів планується провести в Об'єднаних Арабських Еміратах через особливості клімату цієї країни. Також відомо, що оператори з землі повинні направляти дрони до низько розташованих хмар, де вони випустять заряд.

Дослідники пояснюють — хмари несуть позитивний і негативний заряди, а тому, змінюючи баланс зарядів, можна викликати збільшення кількості дощових крапель та їх злиття, що призведе до дощу.

Фахівці вже провели успішні випробування винаходу у Великій Британії. В ОАЕ навколишнє електричне середовище сильно відрізняється через високий рівень пилу та аерозольні часточки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату в майбутньому призведуть до нерівномірного зсуву пояса тропічних дощів — вузької смуги сильних опадів поблизу екватора. Це може загрожувати продовольчій безпеці мільярдів людей.

Джерело: Phys.org