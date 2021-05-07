Дождь. Фото: Istock

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Ракурс

Научное открытие, которое позволит вызывать дождь в засуху, удалось сделать исследователям из университета Бата, Великобритания.

Они представили новый метод провоцирования осадков с помощью беспилотных дронов, которые несут электрический заряд и вовремя высвобождают его в облака, запуская процесс выпадения дождя. Об этом сообщает Phys.org.





Отмечается, что испытания необычных аппаратов планируют провести в Объединенных Арабских Эмиратах из-за особенностей климата этой страны. Также известно, что операторы с земли должны направлять дроны к низко висящим облакам, где они выпустят заряд.

Исследователи объясняют — облака несут положительный и отрицательный заряды, а потому, меняя баланс зарядов, можно вызвать рост количества дождевых капель и их слияние, что приведет к дождю. Специалисты уже провели успешные испытания изобретения в Великобритании. В ОАЭ окружающая электрическая среда сильно отличается из-за высокого уровня пыли и аэрозольных частиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата в будущем приведут к неравномерному смещению пояса тропических дождей — узкой полосы сильных осадков вблизи экватора. Это может угрожать продовольственной безопасности миллиардов людей.

Источник: Phys.org