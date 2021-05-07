Зеленский. Фото: Офис Зеленского

https://racurs.ua/n154335-zelenskiy-poobeschal-pomoch-ohvachennoy-koronavirusom-indii.html

Ракурс

Коронавирус в Индии продолжает бушевать, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский выступил за предоставление гуманитарной помощи стране из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом он сообщил во время встречи с основателем компании, которая поставляла Украине вакцину против коронавируса CoviShield — Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой, передает Офис президента.

Зеленский заявил, что украинское правительство уже в ближайшее время рассмотрит возможность предоставления гуманитарной помощи Индии из-за эпидемии.

Мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины, — заявил Зеленский.

В то же время в Офисе Зеленского не уточнили, какую именно гуманитарную помощь планируется предоставить. Сам Пунавала заявил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии забирает тысячи жизней ежедневно. В столице Индии Дели зарегистрировали рекордное количество умерших от коронавируса за сутки — 3 тыс. 645 человек. Полиция обратилась к местным властям с просьбой увеличить количество мест для кремации жертв COVID-19.

Источник: Офис Зеленского