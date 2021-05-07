Зеленський. Фото: Офіс Зеленського

https://racurs.ua/ua/n154335-zelenskyy-poobicyav-dopomogty-ohopleniy-koronavirusom-indiyi.html

Ракурс

Коронавірус в Індії продовжує вирувати, у зв’язку з чим президент України Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги країні через складну епідеміологічну ситуацію.

Про це він повідомив під час зустрічі із засновником компанії, яка поставляла Україні вакцину проти коронавірусу CoviShield — Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою, передає Офіс президента.

Зеленський заявив, що український уряд уже найближчим часом розгляне можливість надати гуманітарну допомогу Індії через епідемію.

Ми будемо робити все, щоби дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України, — заявив Зеленський.

Водночас в Офісі Зеленського не уточнили, яку саме гуманітарну допомогу планується надати. Сам Пунавала заявив, що Україна буде серед пріоритетних країн, які отримають законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії забирає щодня тисячі життів. У столиці Індії Делі зареєстрували рекордну кількість померлих від коронавірусу за добу — 3 тис. 645 осіб. Поліція звернулася до місцевої влади з проханням збільшити кількість місць для кремації жертв COVID-19.

Джерело: Офіс Зеленського