Заохочувати підприємців видавати «білу» зарплату пропонують у Раді

Зарплата. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154334-zaohochuvaty-pidpryiemciv-vydavaty-bilu-zarplatu-proponuut-u-radi.html

Ракурс

Податки в Україні хочуть збирати по-новому. Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 5466, метою якого є виведення ринку праці з тіні.

Для того, щоби піти від практики виплати зарплати в конвертах, яку практикує більшість роботодавців, і, відповідно, наповнити державну казну за допомогою податків, депутати пропонують збільшити ліміти для платників єдиного податку.

Так, для підприємців на спрощеній системі оподаткування ліміт обсягу доходу збільшитися на 85 розмірів мінімальної зарплати за кожну штатну одиницю, якою нараховувалася зарплата не менше подвійного розміру мінімальної зарплати.

Законопроект передбачає максимальне обмеження лімітів обсягу доходів на рік для фізичних осіб — підприємців:

для першої групи — до 422 розмірів мінімальної заробітної плати;

для другої групи — до 1089 розмірів мінімальної заробітної плати;

для третьої групи — до 3300 розмірів мінімальної заробітної плати.

ФОП із касовими апаратами на другій і третій групі оподаткування ліміти збільшать уже з 1 січня по 31 грудня 2021 року.

Крім того, законопроект передбачає збільшення максимальної кількості співробітників з 10 до 20 для ФОПів на другій групі та дозволяє наймати до трьох співробітників ФОП на першій групі. Зараз наймати співробітників ФОП на першій групі заборонено.

Джерело: Ракурс