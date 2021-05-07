Меган Маркл хоче прищепити бідних від коронавірусу

Меган Маркл. Фото: Спутник

https://racurs.ua/ua/n154333-megan-markl-hoche-pryschepyty-bidnyh-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня та герцог Сассекські, розпочали збір коштів на вакцинацію від коронавірусу для бідних верств населення.

Отримані кошти підуть на виробництво та доставку вакцин від коронавірусу в найбідніші регіони світу. Про це королівська пара повідомила на сайті своєї організації Archewell.

Монарші особи заявили, що неможливо по-справжньому боротися з епідемією коронавірусу у світі, поки кожна людина не має рівного доступу до вакцин.

І з цим наміром ми запрошуємо вас зробити все можливе, якщо у вас є для цього кошти — надати доступ до вакцини сім’ям у найбільш вразливих куточках світу, — заявила Меган Маркл.

Принц Гаррі й Меган Маркл додають, що попри поступове відновлення світу від епідемії коронавірусу, занадто багато сімей усе ще борються з її наслідками. Королівське подружжя додає, що наразі близько 80% з майже одного мільярда зроблених щеплень від коронавірусу були зроблені в заможних країнах, а в більшості країн світу, й особливо в країнах, що розвиваються, розподіл вакцин фактично ще не розпочався.

Тому герцоги Сассекські закликали всіх зробити пожертву мінімум у п’ять доларів, які, за словами принца Гаррі та Меган Маркл, «перетворяться у 20 доларів» через підтримку благодійних організацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що герцогиня Сессекська очікує народження доньки на початку літа. Дитина стане першим членом королівської родини, що народився в США. Також дитина пари може з’явитися на світ у своєму рідному домі.

Джерело: Archewell