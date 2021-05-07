Меган Маркл хочет привить бедных от коронавируса

Меган Маркл. Фото: Спутник

https://racurs.ua/n154333-megan-markl-hochet-privit-bednyh-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, начали сбор средств на вакцинацию от коронавируса для бедных слоев населения.

Полученные средства пойдут на производство и доставку вакцин от коронавируса в беднейшие регионы мира. Об этом королевская пара сообщила на сайте своей организации Archewell.

Монаршие лица заявили, что невозможно по-настоящему бороться с эпидемией коронавируса в мире, пока каждый человек не имеет равного доступа к вакцинам.

И с этим намерением мы приглашаем вас сделать все возможное, если у вас есть для этого средства — предоставить доступ к вакцине семьям в наиболее уязвимых уголках мира, — заявила Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл добавляют, что, несмотря на постепенное восстановление мира от эпидемии коронавируса, слишком много семей все еще борются с его последствиями. Королевская чета добавляет, что сейчас около 80% из почти одного миллиарда сделанных прививок от коронавируса были сделаны в богатых странах, а в большинстве стран мира, и особенно в развивающихся странах, распределение вакцин фактически еще не началось.

Поэтому герцоги Сассекские призвали всех сделать пожертвование минимум в пять долларов, которые, по словам принца Гарри и Меган Маркл, «превратятся в 20 долларов» благодаря поддержке благотворительных организаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что герцогиня Сессекская ожидает рождения дочери в начале лета. Ребенок станет первым членом королевской семьи, который родился в США. Также ребенок пары может появиться на свет в своем родном доме.

Источник: Archewell