Декрет и отпуск для отцов — как воспользоваться

Декрет. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154332-dekret-i-otpusk-dlya-otcov-kak-vospolzovatsya.html

Ракурс

Декрет для отцов и отпуск по уходу за ребенком стал доступным в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1401-ІХ, обеспечивающий равные права матери и отца по уходу за ребенком.

Закон предусматривает возможность уйти в декрет до исполнения ребенку трех лет не только матери, но и отцу. Кроме того, если за ребенком фактически ухаживает другой родственник, он теперь также сможет уйти в декрет. В декретный отпуск могут уйти и приемные родители, усыновившие ребенка.

Новый закон предусматривает новый вид отпуска — одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, продолжительностью до 14 календарных дней. Такой отпуск получат:

мужчины, чья жена родила ребенка;

отцы ребенка, которые не расписаны с матерью новорожденного, но живут с ней одной семьей (так называемый, гражданский брак);

бабушки или дедушки, другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, если мать/отец воспитывают ребенка в одиночку.

Кроме того, депутаты побеспокоились об отцах, имеющих двоих и больше детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью. Такие отцы или усыновители ежегодно получат дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.



Источник: Ракурс