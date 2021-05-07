Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Декрет. Фото: IStock

Декрет и отпуск для отцов — как воспользоваться

7 мая 2021, 19:25
999

Декрет для отцов и отпуск по уходу за ребенком стал доступным в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1401-ІХ, обеспечивающий равные права матери и отца по уходу за ребенком.

Закон предусматривает возможность уйти в декрет до исполнения ребенку трех лет не только матери, но и отцу. Кроме того, если за ребенком фактически ухаживает другой родственник, он теперь также сможет уйти в декрет. В декретный отпуск могут уйти и приемные родители, усыновившие ребенка.


Новый закон предусматривает новый вид отпуска — одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, продолжительностью до 14 календарных дней. Такой отпуск получат:

  • мужчины, чья жена родила ребенка;
  • отцы ребенка, которые не расписаны с матерью новорожденного, но живут с ней одной семьей (так называемый, гражданский брак);
  • бабушки или дедушки, другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, если мать/отец воспитывают ребенка в одиночку.

Кроме того, депутаты побеспокоились об отцах, имеющих двоих и больше детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью. Такие отцы или усыновители ежегодно получат дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров