Декрет и отпуск для отцов — как воспользоваться

Ракурсhttps://racurs.ua/
Кроме того, депутаты побеспокоились об отцах, имеющих двоих и больше детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью. Такие отцы или усыновители ежегодно получат дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
Декрет. Фото: IStock
Декрет и отпуск для отцов — как воспользоватьсяhttps://racurs.ua/n154332-dekret-i-otpusk-dlya-otcov-kak-vospolzovatsya.htmlРакурс
Декрет для отцов и отпуск по уходу за ребенком стал доступным в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1401-ІХ, обеспечивающий равные права матери и отца по уходу за ребенком.
Закон предусматривает возможность уйти в декрет до исполнения ребенку трех лет не только матери, но и отцу. Кроме того, если за ребенком фактически ухаживает другой родственник, он теперь также сможет уйти в декрет. В декретный отпуск могут уйти и приемные родители, усыновившие ребенка.
Новый закон предусматривает новый вид отпуска — одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, продолжительностью до 14 календарных дней. Такой отпуск получат:
- мужчины, чья жена родила ребенка;
- отцы ребенка, которые не расписаны с матерью новорожденного, но живут с ней одной семьей (так называемый, гражданский брак);
- бабушки или дедушки, другие совершеннолетние родственники ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, если мать/отец воспитывают ребенка в одиночку.
Кроме того, депутаты побеспокоились об отцах, имеющих двоих и больше детей до 15 лет или ребенка с инвалидностью. Такие отцы или усыновители ежегодно получат дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
Источник: Ракурс
.