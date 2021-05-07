Названа причина срыва поставок вакцины Pfizer в Европу

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154331-nazvana-prichina-sryva-postavok-vakciny-pfizer-v-evropu.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса замедлилась из-за масштабного срыва поставок препарата Pfizer в Европу.

Евросоюз может опоздать с заказом 1,8 млрд доз вакцин у Pfizer из-за срыва заключения договора Францией. Об этом сообщает Die Welt.

Сообщается, что контракт на поставку вакцин между компанией-производителем и Францией должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло. Вина за это, как сообщают западные журналисты, лежит на Тьерри Брентоне — комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который курирует политику использования вакцин в ЕС.

По словам источников издания, заключение контракта затягивается из-за якобы необходимости в выяснении деталей и технических вопросов.

Отметим, что вакцину Pfizer и BioNTech в настоящий момент производят в Бельгии и Германии, а во Франции нет заводов, способных изготавливать подобные вакцини. Тем не менее замедление заключения контракта можно объяснить тем, что власти Франции пытаются перевести производство препарата в свою страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность 86,6% среди пожилых людей. По результатам исследования, которое провело Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), вакцина Pfizer была на 89,7% эффективной через две недели после введения первой дозы, а AstraZeneca — на 86%.

Источник: Die Welt