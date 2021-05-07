Полицейский. Фото: Прокуратура

https://racurs.ua/n154330-stolichnyy-policeyskiy-obokral-mujchinu-poka-emu-vyzyvali-skoruu-foto.html

Ракурс

Полицейский ограбил мужчину, который попал в ДТП в Киеве. Сотрудник полиции украл сумку с большой суммой наличных, пока его коллеги вызвали скорую пострадавшему.

Инцидент произошел на улице Смелянский в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Как выяснило следствие, полицейский патруль во время ночного дежурства заметил гражданина, который упал с электросамоката, и поспешил ему на помощь. Пока двое полицейских помогали мужчине подняться и вызвали скорую, третий патрульный похитил сумку потерпевшего. В сумке были документы и крупная сумма наличных, а именно 116 тыс. гривен, 2 тыс. 600 долларов, более 1 тыс. евро.



Патрульного подозревают по статье об открытом похищении имущества (ч. 3 ст. 186 УК Украины). Проверяется наличие сообщников среди других сотрудников полиции. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на «горячем» задержали группу полицейских, которые, по предварительной информации, в одном из гаражных кооперативов удерживали гражданина Украина и требовали 2,5 тыс. долларов за недокументирование незаконной деятельности по возможному хранению в гараже янтаря.

Источник: Киевская городская прокуратура