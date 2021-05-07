Поліцейський. Фото: Прокуратура

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Поліцейський пограбував чоловіка, який потрапив у ДТП у Києві. Співробітник поліції викрав сумку з чималою сумою готівки, поки його колеги викликали швидку потерпілому.

Інцидент трапився на вулиці Смілянській у Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.





Як з’ясувало слідство, поліцейський патруль під час нічного чергування помітив громадянина, що впав з електросамоката, та поспішив йому на допомогу. Поки двоє правоохоронців допомагали чоловікові підвестися та викликали «швидку», третій поліцейський викрав сумку потерпілого. У сумці були документи та велика сума готівки, а саме 116 тис. гривень, 2 тис. 600 доларів, понад 1 тис. євро.





Патрульного підозрюють за статтею про відкрите викрадення майна (ч. 3 ст. 186 КК України). Перевіряється наявність спільників серед інших співробітників поліції. Йому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на «гарячому» затримали групу поліцейських, котрі, за попередньою інформацією, в одному з гаражних кооперативів утримували громадянина України та вимагали 2,5 тис. доларів за недокументування незаконної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину.

Джерело: Київська міська прокуратура