Названа причина зриву поставок вакцини Pfizer в Європу

Вакцина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154331-nazvana-prychyna-zryvu-postavok-vakcyny-pfizer-v-ievropu.html

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Вакцинація від коронавірусу сповільнилася через масштабний зрив постачання препарату Pfizer в Європу.

Євросоюз може запізнитися із замовленням 1,8 млрд доз вакцин у Pfizer через зрив укладення договору Францією. Про це повідомляє Die Welt.

Повідомляється, що контракт на постачання вакцин між компанією-виробником і Францією мав бути затверджений 30 квітня, однак цього не сталося. Вина за це, як повідомляють західні журналісти, лежить на Тьєррі Брентоні — комісарі з питань внутрішнього ринку, який курує політику використання вакцин в ЄС.

За словами джерел видання, укладення контракту затягується через нібито необхідність в уточненні деталей та узгоджені технічних питань.

Зазначимо, що вакцину Pfizer і BioNTech зараз виробляють в Бельгії та Німеччині, натомість у Франції немає заводів, здатних виготовляти подібні вакцини. Проте уповільнення укладення контракту можна пояснити тим, що влада Франції намагається перевести виробництво препарату у свою країну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одна доза вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca і Pfizer показала ефективність 86,6% серед літніх людей. За результатами дослідження, яке провело Корейське агентство з контролю і профілактиці захворювань (KDCA), вакцина Pfizer була на 89,7% ефективної через два тижні після введення першої дози, а AstraZeneca — на 86%.

Джерело: Die Welt