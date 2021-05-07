Декрет та відпустка для батька — як скористатися

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Крім того, депутати потурбувалися про батьків, що мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю. Такі батьки або усиновителі щорічно отримуватимуть додаткову
оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.
Батько і дитина. Фото: IStock
Декрет та відпустка для батька — як скористатисяhttps://racurs.ua/ua/n154332-dekret-ta-vidpustka-dlya-batka-yak-skorystatysya.htmlРакурс
Декрет для батька і відпустка по догляду за дитиною стала доступною в Україні.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 1 401-ІХ, що забезпечує рівні права матері та батька в догляді за дитиною.
Закон передбачає можливість піти в декрет до виповнення дитині трьох років не тільки матері, але й батькові. Крім того, якщо за дитиною фактично доглядає інший родич, він тепер також зможе піти в декрет. У декретну відпустку можуть піти і прийомні батьки, які усиновили дитину.
Новий закон передбачає новий вид відпустки — одноразова оплачувана відпустка під час народження дитини, тривалістю до 14 календарних днів. Таку відпустку отримають:
- чоловіки, чия дружина народила дитину;
- батьки дитини, які не розписані з матір’ю дитини, але живуть із нею однією сім'єю (так званий, цивільний шлюб);
- бабусі чи дідусі, інші повнолітні родичі дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, якщо мати/батько виховують дитину самі.
Крім того, депутати потурбувалися про батьків, що мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю. Такі батьки або усиновителі щорічно отримуватимуть додаткову
оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.
Джерело: Ракурс
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