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Ракурс
Батько і дитина. Фото: IStock

Декрет та відпустка для батька — як скористатися

7 тра 2021, 19:25
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Декрет для батька і відпустка по догляду за дитиною стала доступною в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 1 401-ІХ, що забезпечує рівні права матері та батька в догляді за дитиною.

Закон передбачає можливість піти в декрет до виповнення дитині трьох років не тільки матері, але й батькові. Крім того, якщо за дитиною фактично доглядає інший родич, він тепер також зможе піти в декрет. У декретну відпустку можуть піти і прийомні батьки, які усиновили дитину.


Новий закон передбачає новий вид відпустки — одноразова оплачувана відпустка під час народження дитини, тривалістю до 14 календарних днів. Таку відпустку отримають:

  • чоловіки, чия дружина народила дитину;
  • батьки дитини, які не розписані з матір’ю дитини, але живуть із нею однією сім'єю (так званий, цивільний шлюб);
  • бабусі чи дідусі, інші повнолітні родичі дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, якщо мати/батько виховують дитину самі.

Крім того, депутати потурбувалися про батьків, що мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю. Такі батьки або усиновителі щорічно отримуватимуть додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Джерело: Ракурс


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