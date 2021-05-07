Декрет та відпустка для батька — як скористатися

Батько і дитина. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154332-dekret-ta-vidpustka-dlya-batka-yak-skorystatysya.html

Ракурс

Декрет для батька і відпустка по догляду за дитиною стала доступною в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 1 401-ІХ, що забезпечує рівні права матері та батька в догляді за дитиною.

Закон передбачає можливість піти в декрет до виповнення дитині трьох років не тільки матері, але й батькові. Крім того, якщо за дитиною фактично доглядає інший родич, він тепер також зможе піти в декрет. У декретну відпустку можуть піти і прийомні батьки, які усиновили дитину.

Новий закон передбачає новий вид відпустки — одноразова оплачувана відпустка під час народження дитини, тривалістю до 14 календарних днів. Таку відпустку отримають:

чоловіки, чия дружина народила дитину;

батьки дитини, які не розписані з матір’ю дитини, але живуть із нею однією сім'єю (так званий, цивільний шлюб);

бабусі чи дідусі, інші повнолітні родичі дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, якщо мати/батько виховують дитину самі.

Крім того, депутати потурбувалися про батьків, що мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю. Такі батьки або усиновителі щорічно отримуватимуть додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.



Джерело: Ракурс