Поощрять предпринимателей за выдачу «белой» зарплаты предлагают в Раде

Зарплата. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154334-pooschryat-predprinimateley-za-vydachu-beloy-zarplaty-predlagaut-v-rade.html

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Налоги в Украине хотят собирать по-новому. Народные депутаты от партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5466, целью которого является выведение рынка труда из тени.

Для того чтобы уйти от практики выплаты зарплаты в конвертах, которую практикует большинство работодателей, и, соответственно, наполнить государственную казну с помощью налогов, депутаты предлагают увеличить лимиты для плательщиков единого налога.

Так, для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения лимит объема дохода увеличиться на 85 размеров минимальной зарплаты за каждую штатную единицу, которой насчитывалась зарплата не менее двойного размера минимальной зарплаты.

Законопроект предусматривает максимальное ограничение лимитов объема доходов в год для физических лиц — предпринимателей:

для первой группы — до 422 размеров минимальной заработной платы;

для второй группы — до 1089 размеров минимальной заработной платы;

для третьей группы — до 3300 размеров минимальной заработной платы.

ФЛП с кассовыми аппаратами на второй и третьей группе налогообложения лимиты увеличат уже с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение максимального количества сотрудников с 10 до 20 для ФЛП на второй группе и разрешает нанимать до трех сотрудников ФЛП на первой группе. Сейчас нанимать сотрудников ФЛП на первой группе запрещено.

Источник: Ракурс