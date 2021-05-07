Названо имя бойца, погибшего возле Песок

Война на Донбассе. Фото: Укрифнорм

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военнослужащих.

В результате обстрела пророссийских наемников у Песков вчера, 6 мая, погиб украинский воин отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов. Об этом сообщает «Армия. Инфо»

Сообщается, что парню было всего 22 года. Его убила снайперская пуля, которая попала в прибор ночного видения украинского военного.

6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник НВК № 12 Коробцов Сергей. Парню летом бы исполнилось всего 23 года. У погибшего остались жена и маленький сын, — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим воином запланировано на воскресенье, 9 мая, в 10.30 у исполнительного комитета Коростенского городского совета.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские наемники 6 мая убили двух воинов ВСУ. Одним из погибших оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Он получил осколочные ранения в результате обстрелов из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: Армия. Инфо