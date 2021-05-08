Зеленський пояснив, для чого українцям День пам’яті та примирення

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що День пам’яті та примирення, який відзначають 8 травня, не є «заміною» 9 травня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 8 травня, у Telegram-каналі Зеленського.

За його словами, гасло Дня пам’яті та примирення «ніколи знову» передусім має дуже конкретне значення — «ніколи не забути».

Тому й відзначається в багатьох країнах цей День — пам’яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона — спільна, одна на всіх у світі, — наголошує Зеленський.

Зеленський закликає не забувати, що Друга світова війна була найстрашнішою в історії людства, а нацизм — злом.

І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження, — наголошує президент.

Також Зеленський наголошує, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому, — наголосив він.

Зеленський додав, що обов’язок усіх людей, особливо очільників держав, — поважати створені після Другої світової війни міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру.