Збитий російський безпілотник, фото: штаб ООС

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Ракурс

Українські військові з початку травня збили вже два безпілотники російсько-окупаційних військ в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Перший такий інцидент стався 3 травня поблизу розташованого на Світлодарському напрямку селища Новолуганське. Збитий тоді безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування. Літальний апарат містив компоненти, вироблені на російських підприємствах військового призначення.

Другий безпілотник, який здійснював повітряну розвідку, збили 6 травня на Маріупольському напрямку поблизу селища Гранітне.

Цей БПЛА типу «ТАХІОН», виготовлений ТОВ «Іжмаш — Безпілотні системи» РФ, був подавлений засобами радіоелектронної боротьби та збитий вогнем зі стрілецької зброї. Такі безпілотники перебувають на озброєнні сухопутних військ РФ.

Вказані БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на Сході України, — наголошують у штабі ООС.

Зазначається, що з початку цього року окупанти значно активізували використання безпілотників. Вони застосовують БПЛА для таких цілей:

проведення повітряної розвідки;

видачі цілевказань;

коригування вогню;

дистанційного мінування місцевості;

скидання вибухових пристроїв.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові знешкодили запущений окупантами дитячий літачок, начинений вибухівкою.