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Ракурс
Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Два беспилотника оккупантов сбили украинские военные (ФОТО)

8 мая 2021, 11:04
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Украинские военные с начала мая сбили уже два беспилотника российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Первый такой инцидент произошел 3 мая вблизи расположенного на Светлодарском направлении поселка Новолуганское. Сбитый тогда беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Летательный аппарат содержал компоненты, произведенные на российских предприятиях военного назначения.

Второй беспилотник, который осуществлял воздушную разведку, сбили 6 мая на Мариупольском направлении вблизи поселка Гранитное.

Этот БПЛА типа «ТАХИОН», изготовленный ООО «Ижмаш — Беспилотные системы» РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и сбит огнем из стрелкового оружия. Такие беспилотники находятся на вооружении сухопутных войск РФ.

Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины, — подчеркивают в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этого года оккупанты значительно активизировали использование беспилотников. Они применяют БПЛА для следующих целей:

  • проведения воздушной разведки;
  • выдачи целеуказаний;
  • корректировки огня;
  • дистанционного минирования местности;
  • сброса взрывных устройств.

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС


Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

Напомним, в начале апреля украинские военные обезвредили запущенный оккупантами детский самолетик, начиненный взрывчаткой.

Источник: Ракурс


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