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Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС
Два беспилотника оккупантов сбили украинские военные (ФОТО)https://racurs.ua/n154344-dva-bespilotnika-okkupantov-sbili-ukrainskie-voennye-foto.htmlРакурс
Украинские военные с начала мая сбили уже два беспилотника российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Первый такой инцидент произошел 3 мая вблизи расположенного на Светлодарском направлении поселка Новолуганское. Сбитый тогда беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Летательный аппарат содержал компоненты, произведенные на российских предприятиях военного назначения.
Второй беспилотник, который осуществлял воздушную разведку, сбили 6 мая на Мариупольском направлении вблизи поселка Гранитное.
Этот БПЛА типа «ТАХИОН», изготовленный ООО «Ижмаш — Беспилотные системы» РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и сбит огнем из стрелкового оружия. Такие беспилотники находятся на вооружении сухопутных войск РФ.
Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины, — подчеркивают в штабе ООС.
Отмечается, что с начала этого года оккупанты значительно активизировали использование беспилотников. Они применяют БПЛА для следующих целей:
- проведения воздушной разведки;
- выдачи целеуказаний;
- корректировки огня;
- дистанционного минирования местности;
- сброса взрывных устройств.
Напомним, в начале апреля украинские военные обезвредили запущенный оккупантами детский самолетик, начиненный взрывчаткой.
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