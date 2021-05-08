Сбитый российский беспилотник, фото: штаб ООС

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Украинские военные с начала мая сбили уже два беспилотника российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Первый такой инцидент произошел 3 мая вблизи расположенного на Светлодарском направлении поселка Новолуганское. Сбитый тогда беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Летательный аппарат содержал компоненты, произведенные на российских предприятиях военного назначения.

Второй беспилотник, который осуществлял воздушную разведку, сбили 6 мая на Мариупольском направлении вблизи поселка Гранитное.

Этот БПЛА типа «ТАХИОН», изготовленный ООО «Ижмаш — Беспилотные системы» РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и сбит огнем из стрелкового оружия. Такие беспилотники находятся на вооружении сухопутных войск РФ.

Указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины, — подчеркивают в штабе ООС.

Отмечается, что с начала этого года оккупанты значительно активизировали использование беспилотников. Они применяют БПЛА для следующих целей:

проведения воздушной разведки;

выдачи целеуказаний;

корректировки огня;

дистанционного минирования местности;

сброса взрывных устройств.

Напомним, в начале апреля украинские военные обезвредили запущенный оккупантами детский самолетик, начиненный взрывчаткой.