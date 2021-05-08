В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась во второй половине февраля 2021 года. Применяемые в нашей стране вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 предусматривают необходимость введения двух доз препарата для прохождения полного курса вакцинации.

По состоянию на сегодня, 8 мая, в Украине две дозы вакцины получили уже 446 человек (из них два человека одну из доз получили за рубежом). Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Первую дозу вакцины получили 857 тыс. 796 человек.

Всего в Украине привиты уже 857 тыс. 798 человек.

За прошедшие сутки, 7 мая, были привиты 36 тыс. 46 человек.

Наибольшее количество прививок за сутки сделали в таких регионах:

Киеве — 5 тыс. 32;

Днепропетровской области — 3 тыс. 574;

Львовской области — 3 тыс. 215;

Киевской области — 2 тыс. 662.

Наименьшее количество прививок 7 мая сделали в Харьковской области — только 198.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 по состоянию на 7 мая записались 525 тыс. 881 человек.

Напомним, по результатам 7 мая в Украине официально обнаружили еще почти 9 тыс. случаев COVID-19.