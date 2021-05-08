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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

Вакцинацію від коронавірусу завершили майже 450 українців (ІНФОГРАФІКА)

8 тра 2021, 10:18
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у другій половині лютого 2021 року. Застосовувані в нашій державі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 передбачають необхідність введення двох доз препарату для проходження повного курсу вакцинації.

Станом на сьогодні, 8 травня, в Україні дві дози вакцини отримали вже 446 осіб (з них дві особи одну з доз отримали за кордоном). Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Першу дозу вакцини отримали 857 тис. 796 осіб.

Загалом в Україні щеплено вже 857 тис. 798 людей.

Минулої доби, 7 травня, було щеплено 36 тис. 46 осіб.

Найбільшу кількість щеплень за добу зробили у таких регіонах:

  • Києві — 5 тис. 32;
  • Дніпропетровській області — 3 тис. 574;
  • Львівській області — 3 тис. 215;
  • Київській області — 2 тис. 662.

Найменшу кількість щеплень 7 травня зробили у Харківській області — лише 198.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 станом на 7 травня записалися 525 тис. 881 людина.

Вакцинація в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Вакцинація в Україні, інфографіка: РНБО


Розподіл кількості щеплених за вакциною (перша доза), інфографіка: РНБО

Нагадаємо, за результатами 7 травня в Україні офіційно виявили ще майже 9 тис. випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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