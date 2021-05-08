Коронавірус в Україні — за добу померли 370 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154342-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-370-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 7 травня, зафіксовано ще 8 тис. 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 374 дитини та 193 медпрацівники.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 753;
- Дніпропетровській області — 668;
- Харківській області — 623;
- Донецькій області — 569;
- Львівській області — 478.
За добу коронавірус забрав життя 370 осіб.
Госпіталізували за добу 2 тис. 544 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 317,3 тис. осіб.
Одужали за добу 19 тис. 408 осіб.
За добу здійснено 87 тис. 641 тестування на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 114 тис. 138 осіб;
- одужали 1 млн 750 тис. 570 осіб;
- зафіксовано 46 тис. 200 летальних випадків.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за надання допомоги охопленій коронавірусом Індії.