В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n154342-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-370-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 7 травня, зафіксовано ще 8 тис. 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 374 дитини та 193 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 753;

Дніпропетровській області — 668;

Харківській області — 623;

Донецькій області — 569;

Львівській області — 478.

За добу коронавірус забрав життя 370 осіб.

Госпіталізували за добу 2 тис. 544 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 317,3 тис. осіб.

Одужали за добу 19 тис. 408 осіб.

За добу здійснено 87 тис. 641 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 114 тис. 138 осіб;

одужали 1 млн 750 тис. 570 осіб;

зафіксовано 46 тис. 200 летальних випадків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за надання допомоги охопленій коронавірусом Індії.