Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «24 канал»

Коронавірус в Україні — за добу померли 370 хворих (ІНФОГРАФІКА)

8 тра 2021, 09:40
999

Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 7 травня, зафіксовано ще 8 тис. 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 374 дитини та 193 медпрацівники.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 753;
  • Дніпропетровській області — 668;
  • Харківській області — 623;
  • Донецькій області — 569;
  • Львівській області — 478.

За добу коронавірус забрав життя 370 осіб.

Госпіталізували за добу 2 тис. 544 хворих. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 317,3 тис. осіб.

Одужали за добу 19 тис. 408 осіб.

За добу здійснено 87 тис. 641 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 114 тис. 138 осіб;
  • одужали 1 млн 750 тис. 570 осіб;
  • зафіксовано 46 тис. 200 летальних випадків.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив за надання допомоги охопленій коронавірусом Індії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів