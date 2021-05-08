Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n154341-zelenskyy-zatverdyv-polojennya-pro-centr-protydiyi-dezinformaciyi-detali.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 7 травня підписав указ № 187/2021, яким затвердив Положення про Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Згідно з цим документом, ЦПД підпорядковується Раді національної безпеки і оборони (РНБО), загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

ЦПД очолює керівник, якого призначає та звільняє президент за поданням секретаря РНБО.

Гранична чисельність працівників ЦПД становить 52 особи.

Завдання ЦПД:

проводити аналіз та моніторинг подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі;

забезпечувати протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері;

виявляти та протидіяти дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям;

запобігати спробам маніпулювання громадською думкою;

забезпечувати РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України.

ЦПД може одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали тощо, — зазначають в Офісі президента.



ЦПД було створено рішенням РНБО від 11 березня, введеним в дію указом президента від 19 березня.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський призначив керівником ЦПД колишнього спікера «Укрзалізниці».