Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації — деталі

8 тра 2021, 08:57
999

Володимир Зеленський, президент України, 7 травня підписав указ № 187/2021, яким затвердив Положення про Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Згідно з цим документом, ЦПД підпорядковується Раді національної безпеки і оборони (РНБО), загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

ЦПД очолює керівник, якого призначає та звільняє президент за поданням секретаря РНБО.

Гранична чисельність працівників ЦПД становить 52 особи.

Завдання ЦПД:

  • проводити аналіз та моніторинг подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі;
  • забезпечувати протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері;
  • виявляти та протидіяти дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям;
  • запобігати спробам маніпулювання громадською думкою;
  • забезпечувати РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України.

ЦПД може одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали тощо, — зазначають в Офісі президента.


ЦПД було створено рішенням РНБО від 11 березня, введеним в дію указом президента від 19 березня.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський призначив керівником ЦПД колишнього спікера «Укрзалізниці».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів