Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n154341-zelenskiy-utverdil-polojenie-o-centre-protivodeystviya-dezinformacii-detali.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 7 мая подписал указ № 187/2021, которым утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Согласно этому документу, ЦПД подчиняется Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

ЦПД возглавляет руководитель, которого назначает и увольняет президент по представлению секретаря СНБО.

Предельная численность работников ЦПД составляет 52 человека.

Задачи ЦПД:

проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве Украины, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве;

обеспечивать противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере;

выявлять и противодействовать дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям;

предотвращать попытки манипулирования общественным мнением;

обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.

ЦПД может получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, правоохранительных и разведывательных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности и подчинения, статистические данные, информацию, справочные материалы и т. д., — отмечают в Офисе президента.



ЦПД было создано решением СНБО от 11 марта, введенным в действие указом президента от 19 марта.

Напомним, 2 апреля Зеленский назначил руководителем ЦПД бывшего спикера «Укрзализныци».