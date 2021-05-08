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Российские спецслужбы активно используют хакерские атаки
Российские кибератаки — Великобритания подготовила рекомендации по защитеhttps://racurs.ua/n154340-rossiyskie-kiberataki-velikobritaniya-podgotovila-rekomendacii-po-zaschite.htmlРакурс
Великобритания и США подготовили рекомендации по защите от кибератак хакеров, связанных с российской Службой внешней разведки.
Соответствующий документ, который детально рассматривает совершенные российскими спецслужбами кибератаки, опубликован на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.
Отмечается, что российские хакеры используют различные инструменты и методы преимущественно против зарубежных правительственных, дипломатических, аналитических центров, а также медицинских и энергетических учреждений по всему миру для получения разведывательной информации.
В документе отмечается, что злоумышленники для осуществления кибератак используют многочисленные программные уязвимости, в частности в программном продукте для обмена сообщениями и совместной работы Microsoft Exchange.
Для поддержания доступа к скомпрометированным сетям российские хакеры используют как собственные инструменты, так и сторонние — например, инструмент с открытым исходным кодом Sliver.
Также в документе содержатся рекомендации соблюдать базовые принципы обеспечения безопасности:
- устанавливать обновления, исправляющие выявленные уязвимости, сразу после их появления для программных продуктов, которые используются;
- ограничивать права пользователей;
- отслеживать подозрительные электронные письма;
- защищать пароли;
- внимательнее относиться к конфиденциальной информации в электронном виде.
Напомним, в корпорации Microsoft считают, что Россия привлекла тысячу программистов к осуществлению масштабной кибератаки на США в декабре 2020 года.
Источник: National Cyber Security Centre
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