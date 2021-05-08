В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n154342-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-370-bolnyh-infografika.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 7 мая, зафиксировали еще 8 тыс. 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 374 ребенка и 193 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 753;

Днепропетровской области — 668;

Харьковской области — 623;

Донецкой области — 569;

Львовской области — 478.

За сутки коронавирус унес жизни 370 человек.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 544 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 317,3 тыс. человек.

Выздоровели за сутки 19 тыс. 408 человек.

За сутки проведены 87 тыс. 641 тестирование на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 114 тыс. 138 человек;

выздоровели 1 млн 750 тыс. 570 человек;

зафиксированы 46 тыс. 200 летальных случаев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за предоставление помощи охваченной коронавирусом Индии.