Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «24 канал»

Коронавирус в Украине — за сутки умерли 370 больных (ИНФОГРАФИКА)

8 мая 2021, 09:40
999

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 7 мая, зафиксировали еще 8 тыс. 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 374 ребенка и 193 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 753;
  • Днепропетровской области — 668;
  • Харьковской области — 623;
  • Донецкой области — 569;
  • Львовской области — 478.

За сутки коронавирус унес жизни 370 человек.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 544 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 317,3 тыс. человек.

Выздоровели за сутки 19 тыс. 408 человек.

За сутки проведены 87 тыс. 641 тестирование на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 114 тыс. 138 человек;
  • выздоровели 1 млн 750 тыс. 570 человек;
  • зафиксированы 46 тыс. 200 летальных случаев.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за предоставление помощи охваченной коронавирусом Индии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров