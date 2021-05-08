Коронавирус в Украине — за сутки умерли 370 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154342-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-370-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 7 мая, зафиксировали еще 8 тыс. 710 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 374 ребенка и 193 медработника.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 753;
- Днепропетровской области — 668;
- Харьковской области — 623;
- Донецкой области — 569;
- Львовской области — 478.
За сутки коронавирус унес жизни 370 человек.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 544 больных. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 317,3 тыс. человек.
Выздоровели за сутки 19 тыс. 408 человек.
За сутки проведены 87 тыс. 641 тестирование на COVID-19.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 114 тыс. 138 человек;
- выздоровели 1 млн 750 тыс. 570 человек;
- зафиксированы 46 тыс. 200 летальных случаев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил за предоставление помощи охваченной коронавирусом Индии.