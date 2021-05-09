Дружина Лещенка. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n154371-drujyna-leschenka-vystupyla-v-moskvi-na-pikantniy-vechirci-foto-video.html

Ракурс

Дружина Лещенка, члена наглядової ради «Укрзалізниці», виступала в московському клубі Mutabor на відвертій вечірці для дорослих.

Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступала у відвертому вбрані з латексу. Про це стало відомо з дописів діджейки в Instagram.





Зауважимо, що на вечірці, де виступала дружина Лещенка, були сформовані «дорослі» правила. Зокрема, на секс-позитивній вечірці можна робити все що завгодно, але не можна заважати іншим. Організатори попереджують, що заборонена будь-яка дискримінація, а також відеознімання та фотографування. Захід має вікове обмеження 18+.





Зазначимо, що напередодні візиту до Москви, дружина Лещенка дістала щеплення від коронавірусу в Україні. Діджейка змогла отримати дозу вакцини завдяки наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників.

Також відомо, що московський клуб Mutabor, у якому виступала дружина Лещенка, пов’язаний із бізнесменом, котрий у минулому влаштовував вечірку на честь Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловік діджейки, Сергій Лещенко, влаштував скандал через інтерв’ю для ЗМІ. Член наглядової ради «Укрзалізниці», дав інтерв’ю виданню «Бабель», але згодом заборонив його публікувати.