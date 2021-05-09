Драка. Фото: Правда за Одесу

https://racurs.ua/n154373-odessitka-sprovocirovala-draku-portretom-jukova-s-zapreschennoy-simvolikoy-foto.html

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День победы в Одессе проходит с акцией «Бессмертный полк», на которую некоторые одесситы принесли запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты.

Одна из участниц акции принесла портрет советского маршала Жукова, чем спровоцировала драку, так как на портрете была георгиевская лента. Об этом сообщает «Правда за Одессу».





Сообщается, что многотысячная колонна «Бессмертного полка» под звуки песни «Вставай страна огромная» пришла к монументу Неизвестному матросу на Аллее Славы парке Шевченко в Одессе.





Одесситы несли в руках цветы и портреты своих родственников, а также советских маршалов — Жукова и Малиновского. Полиция, которая присутствовала на акции, отняла у одесситки портрет Жукова, при этом участники акции скандировали «Жукову — Слава!» и «Вон из Одессы, бандеровские бесы!». Женщину задержали и увезли в полицию.





Напомним, ранее мы сообщали, что День победы над нацизмом отмечают сегодня, 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В своем обращении глава государства показал фотографии людей, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции.

Источник: Правда за Одессу