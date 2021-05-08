9 мая отмечают День победы над нацизмом. Фото: central-ua.tv

https://racurs.ua/n154361-9-maya-otmechaut-den-pobedy-nad-nacizmom.html

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День победы над нацизмом отмечают в Украине 9 мая. Этот майский день является в первую очередь не триумфом победителей, а напоминанием о страшной трагедии Второй мировой войны и предупреждением, что сила не может быть способом разрешать конфликты между народами.

Весной 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов». Этот документ закрепил новую традицию и два праздника:

отмечать 8 мая как День памяти и примирения — с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939−1945 годов;

отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне (на уровне государственного праздника).

Закон устанавливает, что составляющими празднования Дня победы над нацизмом в Украине являются не только установление почетного караула и возложение венков и цветов к соответствующим памятникам и мемориалам 9 мая, но и недопущение фальсификации истории Второй мировой войны 1939−1945 годов.

События 1939−1945 годов, которые вошли в историю как Вторая мировая война, стали крупнейшим вооруженным конфликтом за все время существования человечества.

Во время этой войны впервые было применено ядерное оружие, совершены тяжкие военные преступления и преступления против человечности, в частности Холокост. За годы Второй мировой погибло от 70 до 80 млн человек (около 3% тогдашнего населения планеты), две трети из которых — гражданские лица.

Для Украины же эта война стала национальной трагедией, поскольку лишенные собственной государственности украинцы были вынуждены участвовать одновременно в нескольких вооруженных конфликтах в пределах событий Второй мировой.

Согласно опросу, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с центром политической социологии, в Украине 41% граждан считает, что страна должна отмечать и День памяти и примирения, и День победы над нацизмом.

Напомним, 8 мая в Украине — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. С 2015 года в Украине эта памятная дата отмечается наравне с Европой и США.