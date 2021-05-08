9 травня відзначають День перемоги над нацизмом. Фото: central-ua.tv

https://racurs.ua/ua/n154361-9-travnya-vidznachaut-den-peremogy-nad-nacyzmom.html

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День перемоги над нацизмом відзначають в Україні 9 травня. Цей травневий день є в першу чергу не тріумфом переможців, а нагадуванням про страшну трагедію Другої світової війни та застереженням, що сила не може бути способом вирішувати конфлікти між народами.

Навесні 2015 року Верховна Рада України прийняла закон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років». Цей документ закріпив нову традицію та два свята:

відзначати 8 травня як День пам’яті та примирення — з метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939−1945 років;

відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на рівні державного свята).

Закон встановлює, що складовими святкування Дня перемоги над нацизмом в Україні є не лише встановлення почесної варти та покладання вінків і квітів до відповідних пам’ятників та меморіалів 9 травня, але й недопущення фальсифікації історії Другої світової війни 1939−1945 років.

Події 1939−1945 років, які увійшли в історію як Друга світова війна, стали найбільшим збройним конфліктом за весь час існування людства.

Під час цієї війни вперше було застосовано ядерну зброю, скоєно найтяжчі військові злочини та злочини проти людяності, зокрема Голокост. За роки Другої світової загинуло від 70 до 80 млн осіб (близько 3% тодішнього населення планети), дві третини з яких — цивільні особи.

Для України ж ця війна стала національною трагедією, оскільки позбавлені власної державності українці були змушені брати участь одночасно в кількох збройних конфліктах в межах подій Другої світової.

Згідно з опитуванням, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з центром політичної соціології, в Україні 41% громадян вважає, що країна має відзначати й День пам’яті та примирення, і День перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, 8 травня в Україні — День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в Україні ця пам’ятна дата відзначається нарівні з Європою і США.