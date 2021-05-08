Сценарий войны России против Украины описал американский адмирал. Фото: bintel.com.ua

https://racurs.ua/n154360-scenariy-voyny-rossii-protiv-ukrainy-opisal-amerikanskiy-admiral.html

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Вторжение России в Украину может произойти в Черном море. Сценарий возможного конфликта описал адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

По его мнению, в своем наступлении Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки, сообщает Bloomberg.

Он добавил, что, вероятно, российские власти захотят получить полный контроль над северной частью Черного моря и территорией, которая «могла бы соединить Россию с Крымом».

США и НАТО будут яростно возражать против действий РФ, но Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО «нападение на одного — это нападение на всех», — отметил Ставридис.



Напомним, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, что полномасштабное вторжение России в Украину может произойти в северной Таврии. Его целью будет захват Северо-Крымского канала.

Источник: Bloomberg