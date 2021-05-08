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Ракурс
Сценарій війни Росії проти України описав американський адмірал. Фото: bintel.com.ua

Сценарій війни Росії проти України описав американський адмірал

8 тра 2021, 20:32
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Вторгнення Росії в Україну може відбутися в Чорному морі. Сценарій можливого конфлікту описав адмірал ВМС США у відставці, колишній головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс.

На його думку, у своєму наступі Росія буде використовувати швидкохідні патрульні катери з крилатими ракетами класу «земля-земля», вертольоти для перекидання спецназу з десантних кораблів і дизельні підводні човни, повідомляє Bloomberg.

Він додав, що, ймовірно, російська влада захоче отримати повний контроль над північною частиною Чорного моря і територією, яка «могла б з'єднати Росію з Кримом».

США і НАТО будуть заперечувати проти дій РФ, але Україна не підпадає під гарантію безпеки НАТО «напад на одного — це напад на всіх», — зазначив Ставрідіс.


Нагадаємо, колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може статися у північній Таврії. Його метою буде захоплення Північно-Кримського каналу.

Джерело: Bloomberg

Джерело: Ракурс


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