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В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом, фото: Национальная полиция
Празднование Дня победы — полиция начала 13 производствhttps://racurs.ua/n154388-prazdnovanie-dnya-pobedy-policiya-nachala-13-proizvodstv.htmlРакурс
День победы над нацизмом отмечают в Украине сегодня, 9 мая.
По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня в Украине состоялось 721 связанное с этой памятной датой мероприятие, в котором приняли участие 54 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Полиция получила целом 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из них касались использования запрещенной символики.
В результате проверок указанных фактов составлены 22 админпротокола:
- восемь — за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Из них шесть в Одесской области и по одному в Львовской области и Киеве;
- пять за изготовление и пропаганду георгиевской ленты (ст. 173−3 КУоАП). Из них два в Одесской области и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях;
- пять — за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП). Из них три в Одесской области и два — в Запорожской;
- четыре — за нарушение правил карантина (ч. 1 ст. 44−3 КУоАП). Из них два в Одесской области и по одному в Запорожской и Луганской областях.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях:
- 11 — по ч. 1 ст. 436−1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики). Из них четыре в Запорожской области, два — в Закарпатской и Сумской, по одному — в Луганской, Одесской и Николаевской областях;
- одно — по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Этот инцидент произошел во Львовской области;
- одно — по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа). Инцидент зафиксирован в Николаевской области.
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