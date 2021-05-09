В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n154388-prazdnovanie-dnya-pobedy-policiya-nachala-13-proizvodstv.html

Ракурс

День победы над нацизмом отмечают в Украине сегодня, 9 мая.

По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня в Украине состоялось 721 связанное с этой памятной датой мероприятие, в котором приняли участие 54 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полиция получила целом 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из них касались использования запрещенной символики.

В результате проверок указанных фактов составлены 22 админпротокола:

восемь — за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Из них шесть в Одесской области и по одному в Львовской области и Киеве;

пять за изготовление и пропаганду георгиевской ленты (ст. 173−3 КУоАП). Из них два в Одесской области и по одному в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях;

пять — за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (ст. 185 КУоАП). Из них три в Одесской области и два — в Запорожской;

четыре — за нарушение правил карантина (ч. 1 ст. 44−3 КУоАП). Из них два в Одесской области и по одному в Запорожской и Луганской областях.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях: