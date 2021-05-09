Тремя параллельными матчами завершился чемпионат Украины по футболу

Завершился 30-й чемпионат Украины по футболу, фото: «Чемпион»

https://racurs.ua/n154387-tremya-parallelnymi-matchami-zavershilsya-chempionat-ukrainy-po-futbolu.html

Ракурс

Команды Премьер-лиги завершили 30-й чемпионат Украины по футболу.

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Сегодня, 9 мая, состоялись три параллельные матчи 26-го тура чемпионата:

донецкий «Шахтер» с минимальным счетом 1: 0 победил «Ингулец» из Петрового — 1:0 (гол забил Тете на 16-й минуте матча).

«Днепр-1» сыграл вничью (1:1) с львовским «Рухом» (ворота поразили Марио Чуже (60 минута) и Даниил Кондраков (90+5 минута)

также ничьей 1:1 завершилось противостояние «Львова» и донецкого «Олимпика (голами отметились Реннан Оливейра на 27-й минуте Владислав Хамелюк на 86-й).

Другие сегодняшние поединки 26-го тура прошли так:

«Колос» (Ковалевка) — «Динамо» (Киев) — 0:3 (голами отметились Денис Гармаш (45-я минута), Николай Шапаренко (57-я минута), Виталий Миколенко (65-я минута);

«Заря» (Луганск) — «Александрия» — 2:1 (ворота поразили Александр Гладкий (63-я минута), Даниил Алефиренко (73-я минута) и Роман Вантух (86-я минута)

«Мариуполь» — «Десна» (Чернигов) — 4:1 (голы — Ефим Конопля (44-я минута), Олег Очеретько (59-я минута), Даниил Сикан (62-я и 76-я минута), Артем Бондаренко (85-я минута)

«Минай» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (голы — Алексей Хахлев (7-я минута, с пенальти), Ибрагим Кане (14-я минута), Владислав Кулач (41-я минута, с пенальти).

Все призеры чемпионата определились еще в прошлом туре — «Днепр», «Шахтер» и «Заря». Также в еврокубках играть «Колос» и «Ворскла». Покинет премьер-лигу закарпатский клуб «Минай».

Лучшим бомбардиром с показателем 15 мячей стал форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.

Турнирное положение:

«Динамо» — 65 очков;

«Шахтер» — 54 очка;

«Заря» — 50 очков;

«Колос» — 41 очко;

«Ворскла» — 41 очко;

«Десна» — 38 очков;

«Днепр-1» — 30 очков;

«Львов» — 29 очков;

«Александрия» — 29 очков;

«Рух» — 28 очков;

«Мариуполь» — 26 очков;

«Ингулец» — 26 очков;

«Олимпик» — 22 очка;

«Минай» — 18 очков.

В следующем, 31-м чемпионате Премьер-лиги будут играть 16 футбольных клубов.

Источник: Укринформ