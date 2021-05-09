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Завершився 30-й чемпіонат України з футболу, фото: «Чемпіон»

Трьома паралельними матчами завершився чемпіонат України з футболу

9 тра 2021, 20:41
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Команди Прем'єр-ліги завершили 30-й чемпіонат України з футболу.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні, 9 травня, відбулися три паралельні матчі 26-го туру чемпіонату:

  • донецький «Шахтар» з мінімальним рахунком 1:0 переміг «Інгулець» з Петрового — 1:0 (гол забив Тете на 16-й хвилині матчу).
  • «Дніпро-1» зіграв внічию (1:1) із львівським «Рухом» (ворота вразили Маріо Чуже (60 хвилина) та Данило Кондраков (90+5 хвилина);
  • також нічиєю 1:1 завершилося протистояння «Львова» та донецького «Олімпіка (голами відзначилися Ренан Олівейра на 27-й хвилині та Владислав Хамелюк на 86-й).

Інші сьогоднішні поєдинки 26-го туру пройшли так:

  • «Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Киев) — 0:3 (голами відзначилися Денис Гармаш (45-та хвилина), Микола Шапаренко (57-а хвилина), Віталий Миколенко (65-а хвилина);
  • «Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 2:1 (ворота вразили Олександр Гладкий (63-я хвилина), Данило Алефіренко (73-я хвилина) та Роман Вантух (86-а хвилина);
  • «Маріуполь» — «Десна» (Чернігів) — 4:1 (голи — Юхим Конопля (44-а хвилина), Олег Очеретько (59-а хвилина), Данило Сікан (62-та та 76-та хвилина), Артем Бондаренко (85-а хвилина);
  • «Минай» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (голи — Олексій Хахльов (7-а хвилина, з пенальті), Ібрагім Кане (14-а хвилина), Владислав Кулач (41-а хвилина, з пенальті).

Усі призери чемпіонату визначилися ще минулого туру — «Дніпро», «Шахтар» та «Зоря». Також у єврокубках гратимуть «Колос» і «Ворскла». Залишить прем'єр-лігу закарпатський клуб «Минай».

Найкращим бомбардиром із показником 15 м’ячів став форвард «Ворскли» Владислав Кулач.

Турнірне становище:


  • «Динамо» — 65 очок;
  • «Шахтар» — 54 очки;
  • «Зоря» — 50 очок;
  • «Колос» — 41 очко;
  • «Ворскла» — 41 очко;
  • «Десна» — 38 очок;
  • «Дніпро-1» — 30 очок;
  • «Львів» — 29 очок;
  • «Олександрія» — 29 очок;
  • «Рух» — 28 очок;
  • «Маріуполь» — 26 очок;
  • «Інгулець» — 26 очок;
  • «Олімпік» — 22 очка;
  • «Минай» — 18 очок.

У наступному, 31-му чемпіонаті Прем'єр-ліги гратимуть 16 футбольних клубів.

Джерело: Укрінформ


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