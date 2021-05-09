Трьома паралельними матчами завершився чемпіонат України з футболу

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Завершився 30-й чемпіонат України з футболу, фото: «Чемпіон»
Трьома паралельними матчами завершився чемпіонат України з футболуhttps://racurs.ua/ua/n154387-troma-paralelnymy-matchamy-zavershyvsya-chempionat-ukrayiny-z-futbolu.htmlРакурс
Команди Прем'єр-ліги завершили 30-й чемпіонат України з футболу.
Про це повідомляє агентство «Укрінформ».
Сьогодні, 9 травня, відбулися три паралельні матчі 26-го туру чемпіонату:
- донецький «Шахтар» з мінімальним рахунком 1:0 переміг «Інгулець» з Петрового — 1:0 (гол забив Тете на 16-й хвилині матчу).
- «Дніпро-1» зіграв внічию (1:1) із львівським «Рухом» (ворота вразили Маріо Чуже (60 хвилина) та Данило Кондраков (90+5 хвилина);
- також нічиєю 1:1 завершилося протистояння «Львова» та донецького «Олімпіка (голами відзначилися Ренан Олівейра на 27-й хвилині та Владислав Хамелюк на 86-й).
Інші сьогоднішні поєдинки 26-го туру пройшли так:
- «Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Киев) — 0:3 (голами відзначилися Денис Гармаш (45-та хвилина), Микола Шапаренко (57-а хвилина), Віталий Миколенко (65-а хвилина);
- «Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 2:1 (ворота вразили Олександр Гладкий (63-я хвилина), Данило Алефіренко (73-я хвилина) та Роман Вантух (86-а хвилина);
- «Маріуполь» — «Десна» (Чернігів) — 4:1 (голи — Юхим Конопля (44-а хвилина), Олег Очеретько (59-а хвилина), Данило Сікан (62-та та 76-та хвилина), Артем Бондаренко (85-а хвилина);
- «Минай» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (голи — Олексій Хахльов (7-а хвилина, з пенальті), Ібрагім Кане (14-а хвилина), Владислав Кулач (41-а хвилина, з пенальті).
Усі призери чемпіонату визначилися ще минулого туру — «Дніпро», «Шахтар» та «Зоря». Також у єврокубках гратимуть «Колос» і «Ворскла». Залишить прем'єр-лігу закарпатський клуб «Минай».
Найкращим бомбардиром із показником 15 м’ячів став форвард «Ворскли» Владислав Кулач.
Турнірне становище:
- «Динамо» — 65 очок;
- «Шахтар» — 54 очки;
- «Зоря» — 50 очок;
- «Колос» — 41 очко;
- «Ворскла» — 41 очко;
- «Десна» — 38 очок;
- «Дніпро-1» — 30 очок;
- «Львів» — 29 очок;
- «Олександрія» — 29 очок;
- «Рух» — 28 очок;
- «Маріуполь» — 26 очок;
- «Інгулець» — 26 очок;
- «Олімпік» — 22 очка;
- «Минай» — 18 очок.
У наступному, 31-му чемпіонаті Прем'єр-ліги гратимуть 16 футбольних клубів.
Джерело: Укрінформ
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