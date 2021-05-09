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Ракурс
День руху для здоров'я відзначають 10 травня

10 травня відзначають День руху для здоров’я та Всесвітній день кактуса

9 тра 2021, 19:58
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10 травня щороку відзначають Всесвітній день кактуса. Кактуси сьогодні є не лише важливою частиною природи, а й звичним елементом домашнього декору.

У світі існує понад 3 тис. видів кактусів, розміром від кількох сантиметрів до 20 м у висоту. Перші види кактусів з’явилися на Землі 30−35 млн років тому.

Кактуси пристосувалися до життя в пустелі і можуть переносити спеку до 60°. У колючках кактусів міститься безліч вітамінів і інших корисних речовин, тому їх застовують у медицині та косметології.

Також на 10 травня припадає День руху для здоров’я. Це свято було ініційоване у 2005 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою підвищення ефективності фізичної активності, піднесення престижу занять фізичною культурою.

10 травня православна церква вшановує апостола від сімдесяти священномученика Симеона. Після вбивства апостола Якова у 63 році, Симеон зайняв його місце єпископа Єрусалимського.


Вважається, що в роки правління римського імператора Траяна Симеона, який у той час був уже столітнім старцем, вороги християнства схопили і після довгих мук розіп’яли на хресті.

Народні прикмети:

  • якщо хмари по небу швидко біжать — варто очікувати тривалої негоди;
  • якщо цього дня йде сильний дощ — вродить жито;
  • сова кричить — до похолодання у найближчі дні;
  • якщо трава вранці суха — варто очікувати на дощ увечері;
  • якщо вранці ясно, а опівдні з’явилися купчасті хмари, які зникли до вечора — найближчим часом можливі заморозки.

Джерело: Ракурс


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