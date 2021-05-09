День руху для здоров'я відзначають 10 травня

https://racurs.ua/ua/n154386-10-travnya-vidznachaut-den-ruhu-dlya-zdorov-ya-ta-vsesvitniy-den-kaktusa.html

Ракурс

10 травня щороку відзначають Всесвітній день кактуса. Кактуси сьогодні є не лише важливою частиною природи, а й звичним елементом домашнього декору.

У світі існує понад 3 тис. видів кактусів, розміром від кількох сантиметрів до 20 м у висоту. Перші види кактусів з’явилися на Землі 30−35 млн років тому.

Кактуси пристосувалися до життя в пустелі і можуть переносити спеку до 60°. У колючках кактусів міститься безліч вітамінів і інших корисних речовин, тому їх застовують у медицині та косметології.

Також на 10 травня припадає День руху для здоров’я. Це свято було ініційоване у 2005 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою підвищення ефективності фізичної активності, піднесення престижу занять фізичною культурою.

10 травня православна церква вшановує апостола від сімдесяти священномученика Симеона. Після вбивства апостола Якова у 63 році, Симеон зайняв його місце єпископа Єрусалимського.

Вважається, що в роки правління римського імператора Траяна Симеона, який у той час був уже столітнім старцем, вороги християнства схопили і після довгих мук розіп’яли на хресті.

Народні прикмети: