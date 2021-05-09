10 травня відзначають День руху для здоров’я та Всесвітній день кактусаhttps://racurs.ua/ua/n154386-10-travnya-vidznachaut-den-ruhu-dlya-zdorov-ya-ta-vsesvitniy-den-kaktusa.htmlРакурс
10 травня щороку відзначають Всесвітній день кактуса. Кактуси сьогодні є не лише важливою частиною природи, а й звичним елементом домашнього декору.
У світі існує понад 3 тис. видів кактусів, розміром від кількох сантиметрів до 20 м у висоту. Перші види кактусів з’явилися на Землі 30−35 млн років тому.
Кактуси пристосувалися до життя в пустелі і можуть переносити спеку до 60°. У колючках кактусів міститься безліч вітамінів і інших корисних речовин, тому їх застовують у медицині та косметології.
Також на 10 травня припадає День руху для здоров’я. Це свято було ініційоване у 2005 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) з метою підвищення ефективності фізичної активності, піднесення престижу занять фізичною культурою.
10 травня православна церква вшановує апостола від сімдесяти священномученика Симеона. Після вбивства апостола Якова у 63 році, Симеон зайняв його місце єпископа Єрусалимського.
Вважається, що в роки правління римського імператора Траяна Симеона, який у той час був уже столітнім старцем, вороги християнства схопили і після довгих мук розіп’яли на хресті.
Народні прикмети:
- якщо хмари по небу швидко біжать — варто очікувати тривалої негоди;
- якщо цього дня йде сильний дощ — вродить жито;
- сова кричить — до похолодання у найближчі дні;
- якщо трава вранці суха — варто очікувати на дощ увечері;
- якщо вранці ясно, а опівдні з’явилися купчасті хмари, які зникли до вечора — найближчим часом можливі заморозки.