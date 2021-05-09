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Ракурс
День движения для здоровья отмечают 10 мая

10 мая отмечают День движения для здоровья и Всемирный день кактуса

9 мая 2021, 19:58
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10 мая ежегодно отмечается Всемирный день кактуса. Кактусы сегодня является не только важной частью природы, но и привычным элементом домашнего декора.

В мире существует более 3 тыс. видов кактусов, размером от нескольких сантиметров до 20 м в высоту. Первые виды кактусов появились на Земле 30−35 млн лет назад.

Кактусы приспособились к жизни в пустыне и могут переносить жару до 60°. В колючках кактусов содержится множество витаминов и других полезных веществ, поэтому их применяют в медицине и косметологии.

Также на 10 мая приходится День движения для здоровья. Этот праздник был инициирован в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения эффективности физической активности, повышения престижа занятий физической культурой.

10 мая православная церковь чтит апостола от семидесяти священномученика Симеона. После убийства апостола Иакова в 63 году, Симеон занял его место епископа Иерусалимского.


Считается, что в годы правления римского императора Траяна Симеона, который в то время был уже столетним старцем, враги христианства схватили и после долгих мучений распяли на кресте.

Народные приметы:

  • если облака по небу быстро бегут — следует ожидать длительной непогоды;
  • если в этот день идет сильный дождь — уродится рожь;
  • сова кричит — к похолоданию в ближайшие дни;
  • если трава утром сухая — стоит ожидать дождя вечером;
  • если утром ясно, а в полдень появились кучевые облака, которые исчезли к вечеру — в ближайшее время возможны заморозки.

Источник: Ракурс


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