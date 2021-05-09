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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «24 канал»

Более тысячи женщин Зеленский присвоил звание «мать-героиня» в День матери

9 мая 2021, 19:35
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Владимир Зеленский, президент Украины, присвоил звание «Мать-героиня» 1 тыс. 19 женщин.

Об этом говорится в соответствующем указе президента № 188/2021, подписанном сегодня, 9 мая — в День матери, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Звание «Мать-героиня» получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.


Указом Зеленского были отмечены:

  • 49 жительниц Винницкой области;
  • 145 жительниц Волынской области;
  • 33 жительницы Днепропетровской области;
  • 13 жительниц Донецкой области;
  • 50 жительниц Житомирской области;
  • 32 жительницы Закарпатской области;
  • 21 жительница Запорожской области;
  • 54 жительницы Ивано-Франковской области;
  • пять жительниц Киевской области;
  • 15 жительниц города Киева;
  • пять жительниц Кировоградской области;
  • девять жительниц Луганской области;
  • 115 жительниц Львовской области;
  • 12 жительниц Николаевской области;
  • 76 жительниц Одесской области;
  • 27 жительниц Полтавской области;
  • 87 жительниц Ровенской области;
  • 18 жительниц Сумской области;
  • 54 жительницы Тернопольской области;
  • 23 жительницы Харьковской области;
  • девять жительниц Херсонской области;
  • 41 жительница Хмельницкой области;
  • 27 жительниц Черкасской области;
  • 77 жительниц Черновицкой области;
  • 22 жительницы Черниговской области.

Напомним, в марте от коронавирусной болезни COVID-19 умерли соучредители детского дома семейного типа. В результате сиротами остались 12 детей. Незадолго до этого соучредитель детдома получила удостоверение «матери-героини».

Источник: Ракурс


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