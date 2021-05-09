Владимир Зеленский, фото: «24 канал»

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, присвоил звание «Мать-героиня» 1 тыс. 19 женщин.

Об этом говорится в соответствующем указе президента № 188/2021, подписанном сегодня, 9 мая — в День матери, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Звание «Мать-героиня» получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Указом Зеленского были отмечены:

49 жительниц Винницкой области;

145 жительниц Волынской области;

33 жительницы Днепропетровской области;

13 жительниц Донецкой области;

50 жительниц Житомирской области;

32 жительницы Закарпатской области;

21 жительница Запорожской области;

54 жительницы Ивано-Франковской области;

пять жительниц Киевской области;

15 жительниц города Киева;

пять жительниц Кировоградской области;

девять жительниц Луганской области;

115 жительниц Львовской области;

12 жительниц Николаевской области;

76 жительниц Одесской области;

27 жительниц Полтавской области;

87 жительниц Ровенской области;

18 жительниц Сумской области;

54 жительницы Тернопольской области;

23 жительницы Харьковской области;

девять жительниц Херсонской области;

41 жительница Хмельницкой области;

27 жительниц Черкасской области;

77 жительниц Черновицкой области;

22 жительницы Черниговской области.

Напомним, в марте от коронавирусной болезни COVID-19 умерли соучредители детского дома семейного типа. В результате сиротами остались 12 детей. Незадолго до этого соучредитель детдома получила удостоверение «матери-героини».