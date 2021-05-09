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Владимир Зеленский, фото: «24 канал»
Более тысячи женщин Зеленский присвоил звание «мать-героиня» в День материhttps://racurs.ua/n154385-bolee-tysyachi-jenschin-zelenskiy-prisvoil-zvanie-mat-geroinya-v-den-materi.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, присвоил звание «Мать-героиня» 1 тыс. 19 женщин.
Об этом говорится в соответствующем указе президента № 188/2021, подписанном сегодня, 9 мая — в День матери, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Звание «Мать-героиня» получают матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Указом Зеленского были отмечены:
- 49 жительниц Винницкой области;
- 145 жительниц Волынской области;
- 33 жительницы Днепропетровской области;
- 13 жительниц Донецкой области;
- 50 жительниц Житомирской области;
- 32 жительницы Закарпатской области;
- 21 жительница Запорожской области;
- 54 жительницы Ивано-Франковской области;
- пять жительниц Киевской области;
- 15 жительниц города Киева;
- пять жительниц Кировоградской области;
- девять жительниц Луганской области;
- 115 жительниц Львовской области;
- 12 жительниц Николаевской области;
- 76 жительниц Одесской области;
- 27 жительниц Полтавской области;
- 87 жительниц Ровенской области;
- 18 жительниц Сумской области;
- 54 жительницы Тернопольской области;
- 23 жительницы Харьковской области;
- девять жительниц Херсонской области;
- 41 жительница Хмельницкой области;
- 27 жительниц Черкасской области;
- 77 жительниц Черновицкой области;
- 22 жительницы Черниговской области.
Напомним, в марте от коронавирусной болезни COVID-19 умерли соучредители детского дома семейного типа. В результате сиротами остались 12 детей. Незадолго до этого соучредитель детдома получила удостоверение «матери-героини».
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