Володимир Зеленський, фото: «14 канал»

https://racurs.ua/ua/n154385-ponad-tysyachi-jinok-zelenskyy-prysvoyiv-zvannya-maty-geroyinya-u-den-materi.html

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Володимир Зеленський, президент України, присвоїв звання «мати-героїня» 1 тис. 19 жінок.

Про це йдеться у відповідному президентському указі № 188/2021, підписаному сьогодні, 9 травня — у День матері, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Звання «мати-героїня» отримують матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Указом Зеленського були відзначені:

49 мешканок Вінницької області;

145 мешканок Волинської області;

33 мешканки Дніпропетровської області;

13 мешканок Донецької області;

50 мешканок Житомирської області;

32 мешканки Закарпатської області;

21 мешканка Запорізької області;

54 мешканки Івано-Франківської області;

п’ять мешканок Київської області;

15 мешканок міста Києва;

п’ять мешканок Кіровоградської області;

дев’ять мешканок Луганської області;

115 мешканок Львівської області;

12 мешканок Миколаївської області;

76 мешканок Одеської області;

27 мешканок Полтавської області;

87 мешканок Рівненської області;

18 мешканок Сумської області;

54 мешканки Тернопільської області;

23 мешканки Харківської області;

дев’ять мешканок Херсонської області;

41 мешканка Хмельницької області;

27 мешканок Черкаської області;

77 мешканок Чернівецької області;

22 мешканки Чернігівської області.

Нагадаємо, у березні від коронавірусної хвороби COVID-19 померло подружжя співзасновників дитячого будинку сімейного типу. В результаті сиротами залишилися 12 дітей. Незадовго до цього співзасновниця дитбудинку отримала посвідчення «матері-героїні».