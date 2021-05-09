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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «14 канал»

Понад тисячі жінок Зеленський присвоїв звання «мати-героїня» у День матері

9 тра 2021, 19:35
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Володимир Зеленський, президент України, присвоїв звання «мати-героїня» 1 тис. 19 жінок.

Про це йдеться у відповідному президентському указі № 188/2021, підписаному сьогодні, 9 травня — у День матері, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Звання «мати-героїня» отримують матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.


Указом Зеленського були відзначені:

  • 49 мешканок Вінницької області;
  • 145 мешканок Волинської області;
  • 33 мешканки Дніпропетровської області;
  • 13 мешканок Донецької області;
  • 50 мешканок Житомирської області;
  • 32 мешканки Закарпатської області;
  • 21 мешканка Запорізької області;
  • 54 мешканки Івано-Франківської області;
  • п’ять мешканок Київської області;
  • 15 мешканок міста Києва;
  • п’ять мешканок Кіровоградської області;
  • дев’ять мешканок Луганської області;
  • 115 мешканок Львівської області;
  • 12 мешканок Миколаївської області;
  • 76 мешканок Одеської області;
  • 27 мешканок Полтавської області;
  • 87 мешканок Рівненської області;
  • 18 мешканок Сумської області;
  • 54 мешканки Тернопільської області;
  • 23 мешканки Харківської області;
  • дев’ять мешканок Херсонської області;
  • 41 мешканка Хмельницької області;
  • 27 мешканок Черкаської області;
  • 77 мешканок Чернівецької області;
  • 22 мешканки Чернігівської області.

Нагадаємо, у березні від коронавірусної хвороби COVID-19 померло подружжя співзасновників дитячого будинку сімейного типу. В результаті сиротами залишилися 12 дітей. Незадовго до цього співзасновниця дитбудинку отримала посвідчення «матері-героїні».

Джерело: Ракурс


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