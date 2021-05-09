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Володимир Зеленський, фото: «14 канал»
Понад тисячі жінок Зеленський присвоїв звання «мати-героїня» у День матеріhttps://racurs.ua/ua/n154385-ponad-tysyachi-jinok-zelenskyy-prysvoyiv-zvannya-maty-geroyinya-u-den-materi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, присвоїв звання «мати-героїня» 1 тис. 19 жінок.
Про це йдеться у відповідному президентському указі № 188/2021, підписаному сьогодні, 9 травня — у День матері, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Звання «мати-героїня» отримують матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.
Указом Зеленського були відзначені:
- 49 мешканок Вінницької області;
- 145 мешканок Волинської області;
- 33 мешканки Дніпропетровської області;
- 13 мешканок Донецької області;
- 50 мешканок Житомирської області;
- 32 мешканки Закарпатської області;
- 21 мешканка Запорізької області;
- 54 мешканки Івано-Франківської області;
- п’ять мешканок Київської області;
- 15 мешканок міста Києва;
- п’ять мешканок Кіровоградської області;
- дев’ять мешканок Луганської області;
- 115 мешканок Львівської області;
- 12 мешканок Миколаївської області;
- 76 мешканок Одеської області;
- 27 мешканок Полтавської області;
- 87 мешканок Рівненської області;
- 18 мешканок Сумської області;
- 54 мешканки Тернопільської області;
- 23 мешканки Харківської області;
- дев’ять мешканок Херсонської області;
- 41 мешканка Хмельницької області;
- 27 мешканок Черкаської області;
- 77 мешканок Чернівецької області;
- 22 мешканки Чернігівської області.
Нагадаємо, у березні від коронавірусної хвороби COVID-19 померло подружжя співзасновників дитячого будинку сімейного типу. В результаті сиротами залишилися 12 дітей. Незадовго до цього співзасновниця дитбудинку отримала посвідчення «матері-героїні».
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