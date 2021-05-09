У Болгарії помер учасник марафону у місті Варна, фото: BTV

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Ракурс

У Болгарії помер 50-річний учасник традиційного марафону у місті Варна.

Причиною смерті, ймовірно, став інфаркт. Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє місцевий телеканал BTV.

Зазначається, що всі учасники спортивного заходу мали пройти медичне обстеження перед забігом.

Марафон у Варні відбувається вже шостий рік поспіль. У забігу на дистанції 42,195 км брали участь 124 учасники. Також відбувалися забіги на дистанції 21 км та 10,5 км. Загалом у заході беруть участь понад 600 учасників з 28 країн.

У марафоні серед чоловіків переміг кенійський спортсмен Бернард Санг (здолав дистанцію за 2 години 17 хвилин 40 секунд). Серед жінок найкращий результат показала спортсменка також із Кенії Джабет Наом — 2 години 33 хвилини 8 секунд.

Нагадаємо, у 2019 році під час поєдинку в Лондоні помер мексиканський борець Сесар Гонсалес Баррон.

Джерело: BTV