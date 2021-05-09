На полюванні зник очільник російської лікарні, де лежав отруєний Навальний

Олександр Мураховський, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n154383-na-poluvanni-znyk-ochilnyk-rosiyskoyi-likarni-de-lejav-otruienyy-navalnyy.html

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У Росії на полюванні зник Олександр Мураховський — колишній головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1, в Омську, де у серпні 2020 року після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок» лікувався російський опозиціонер Олексій Навальний. Тепер Мураховський обіймає посаду міністра охорони здоров’я регіону.

Чиновник зник, поїхавши 7 травня на квадроциклі з бази мисливців у Великоуківському районі Омської області, повідомляє агентство «РБК».

За інформацією місцевих ЗМІ, Мураховський телефонував знайомим та повідомляв, що його техніка застрягла в болоті, тож він вибиратиметься самостійно. За словами рятувальників, у районі, де зник чиновник, були помічені ведмеді, а сама місцевість є важкопрохідною, із заболоченими ділянками.

Квадроцикл сьогодні, 9 травня, виявили за 6,5 км від бази мисливців.

Мураховський під час перебування Навального у клініці стверджував, що причиною впадіння опозиціонера в кому було нібито порушення обміну речовин. Через два місяці після цього Мураховського призначили очільником регіонального міністерства.

Навальний раніше заявляв, що міністерська посада Мураховського є нагородою за фальсифікацію діагнозу.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в Росії раптово помер один з керівників лікарні, де лежав отруєний Навальний.

Джерело: РБК