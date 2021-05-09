СБУ викрила поширювачів антиугорських листівок, фото: 4plebs

https://racurs.ua/ua/n154382-rosiyskyy-slid-sbu-vykryla-poshyruvachiv-antyugorskyh-lystivok-na-zakarpatti.html

Ракурс

Антиугорські листівки в місті Берегово Закарпатської області розклеювали троє осіб, двоє з яких — переселенці із Луганська.

Вони діяли на замовлення російських кураторів, які попросили розклеїти листівки напередодні травневих свят, щоб надати «особливого забарвлення» цій акції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що на підривну діяльність зловмисники погодилися за суму в рублях, яка відповідає 500 дол. США. Ці кошти в рублях надійшли на платіжну картку одного з фігурантів.

Під час обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів було вилучено російську символіку та інші речові докази їхньої протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) зловмисникам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, на початку травня на Закарпатті були виявлені розклеєні на кількох будинках листівки з погрозами українцям угорського походження. Ці листівки містили помилку, нехарактерну для носіїв української мови.