Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

100-річного ветерана привітало командування ВМС у День перемоги (ФОТО)

9 тра 2021, 17:00
999

Командування Військово-Морських cил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) на чолі з командувачем національного флоту контр-адміралом Олексієм Неїжпапою сьогодні, 9 травня, привітало з Днем перемоги ветерана Другої світової війни та морської піхоти полковника у відставці Івана Кулібабу.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Керівництво українського флоту побажало заслуженому офіцеру та Герою війни міцного здоров’я у його 100 років, — зазначається в повідомленні.

Військові музиканти ВМС провели святковий концерт під вікнами багатоповерхівки в Одесі, де проживає ветеран.

Зазначається, що до привітань також долучилися ветерани, волонтери та небайдужі перехожі.

Кулібаба вийшов на балкон і привітав присутніх.

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Під час акції, фото: ВМС ЗСУ


Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, у відеозверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський нагадав про жертви, яких зазнала Україна під час Другої світової війни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів