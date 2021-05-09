Під час акції, фото: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n154381-stolitnogo-veterana-pryvitalo-komanduvannya-vms-u-den-peremogy-foto.html

Ракурс

Командування Військово-Морських cил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) на чолі з командувачем національного флоту контр-адміралом Олексієм Неїжпапою сьогодні, 9 травня, привітало з Днем перемоги ветерана Другої світової війни та морської піхоти полковника у відставці Івана Кулібабу.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Керівництво українського флоту побажало заслуженому офіцеру та Герою війни міцного здоров’я у його 100 років, — зазначається в повідомленні.

Військові музиканти ВМС провели святковий концерт під вікнами багатоповерхівки в Одесі, де проживає ветеран.

Зазначається, що до привітань також долучилися ветерани, волонтери та небайдужі перехожі.

Кулібаба вийшов на балкон і привітав присутніх.

Нагадаємо, у відеозверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський нагадав про жертви, яких зазнала Україна під час Другої світової війни.