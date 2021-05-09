У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n154380-chy-zagrojuie-legka-forma-covid-19-urajennyamy-sercya-vstanovyly-ucheni.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 у легкій формі навряд чи може завдати тривалого ушкодження структурі або функціям серця.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідниками з Університетського коледжу Лондона, повідомляє видання EurekAlert.

У людей, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, спостерігається утворення тромбів, запалення та пошкодження серця. Тож існувало побоювання, що легкі форми інфекції також можуть спричинити такі ускладнення.

Дослідження охопило 149 осіб і наразі є найбільшим та найдетальнішим дослідженням на сьогодні щодо довгострокового впливу легкої форми хвороби COVID-19 на серце.

Усі ці особи були медиками з трьох лондонських клінік, працівники яких щотижня здавали зразки крові, слини та мазків з носа.

Дослідники проаналізували результати МРТ, серця, проведеного через шість місяців після легкої форми COVID-19 у 74 медпрацівників, і порівняли їх з даними 75 медиків з контрольної групи, які не хворіли:

дослідники не виявили різниці у розмірі або кількості м’язів лівого шлуночка — основної камери серця, що відповідає за перекачування крові навколо тіла — або в його здатності викачувати кров із серця;

кількість запалень і рубців у серці, а також еластичність аорти — що важливо для того, щоб кров легко витікала з серця — залишалася незмінною між двома групами.

Коли дослідники проаналізували зразки крові, вони також не виявили відмінностей у двох маркерах пошкодження серцевого м’яза — тропоніні та NT-proBNP.

Невеликі відхилення, виявлені за допомогою МРТ, не фіксувалися частіше у людей, які мали слабку форму COVID-19, у порівнянні з тими, хто не хворів на коронавірус. Такі зміни могли бути спричинені чимось іншим, окрім коронавірусу, зазначають дослідники.

Тож група дослідників та кардіологів припускає, що від обстеження сердець людей, які перенесли легку інфекцію, мало користі, і відповідні дослідження слід зосередити на тих, хто переніс COVID-19 у тяжкій формі, групах високого ризику або тих, хто має постійні симптоми.

Зараз нам потрібно зосередити свою увагу на довгостроковому впливі вірусу на тих, хто найбільше постраждав від цієї хвороби, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert