В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n154380-grozit-li-legkaya-forma-covid-19-porajeniyami-serdca-ustanovili-uchenye.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 в легкой форме вряд ли может нанести длительные повреждения структуре или функциям сердца.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследователями из Университетского колледжа Лондона, сообщает издание EurekAlert.

У людей, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, наблюдается образование тромбов, воспаления и повреждения сердца. Поэтому существовало опасение, что легкие формы инфекции также могут вызвать такие осложнения.

Исследование охватило 149 человек и в настоящее время является крупнейшим и самым подробным исследованием на сегодня по долгосрочному влиянию легкой формы болезни COVID-19 на сердце.

Все эти лица были медиками из трех лондонских клиник, работники которых еженедельно сдавали образцы крови, слюны и мазков из носа.

Исследователи проанализировали результаты МРТ, сердца, проведенного спустя шесть месяцев после легкой формы COVID-19 у 74 медработников, и сравнили их с данными 75 медиков из контрольной группы, которые не болели:

исследователи не выявили разницы в размере или количестве мышц левого желудочка — основной камеры сердца, которая отвечает за перекачку крови вокруг тела — либо в его способности выкачивать кровь из сердца;

количество воспалений и рубцов в сердце, а также эластичность аорты — что важно для того, чтобы кровь легко вытекала из сердца — оставалjсь неизменным между двумя группами.

Когда исследователи проанализировали образцы крови, они также не обнаружили различий в двух маркерах повреждения сердечной мышцы — тропонине и NT-proBNP.

Небольшие отклонения, выявленные с помощью МРТ, не фиксировались чаще у людей, которые имели слабую форму COVID-19, по сравнению с теми, кто не болел коронавирусом. Такие изменения могли быть вызваны чем-то другим, кроме коронавируса, отмечают исследователи.

Так что группа исследователей и кардиологов предполагает, что от обследования сердца людей, перенесших легкую инфекцию, мало пользы, и соответствующие исследования следует сосредоточить на тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, группах высокого риска или тех, кто имеет постоянные симптомы.

Сейчас нам нужно сосредоточить свое внимание на долгосрочном влиянии вируса на тех, кто больше всего пострадал от этой болезни, — подчеркивают ученые.

Источник: EurekAlert