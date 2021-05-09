В Украине 10 мая ожидаются заморозки, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 10 мая будет с сильными ночными заморозками в воздухе в северных и большинстве центральных областей (0…- 3 ° - II уровень опасности, оранжевый).

Кроме крайнего запада и побережье морей также будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы 0 …- 5° (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем 10 мая на Левобережье ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 10 мая в южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 10 мая будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +17…+19°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +4…+6°, днем — +20…+22°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +6…+8°, днем — +17…+19°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается без осадков ночью и без существенных осадков днем. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем — +17…+19°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также без существенных осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +3…+5° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 10 мая будет без осадков. Ожидается температура воздуха +3…+5° ночью и +21…+23° днем. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 мая будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.