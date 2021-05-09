Лекарства от коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154378-lekarstvo-ot-koronavirusa-sozdali-v-litve-komu-podoydet.html

Ракурс

Лекарство от коронавируса удалось создать литовским ученым.

Компания Northway Biotech заявила, что изобрела готовые лекарства против инфекции, которые уже передали на клинические испытания. Об этом сообщает The Baltic Times.

Препарат будут тестировать в Швейцарии. По словам главы совета директоров Northway Biotech Владаса Бумелиса, результаты эффективности лекарств ожидаются уже в этом году. В то же время он отмечает, что компания может создать еще один препарат от коронавируса.

Он заявил, что препарат станет отличной альтернативой для тех людей, которые не захотят проходить вакцинацию от коронавируса или не имеют к ней доступа. А если человек уже заболел, он будет иметь препарат, который поможет ему выздороветь.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследования первого украинского генерического препарата от коронавируса проведут в декабре 2020 года. Министерство здравоохранения Украины утвердило проведение исследования этих лекарств. Препарат разработан фармацевтической компанией «Микрохим», созданный на основе японских лекарств «Авиган». Лекарства планируют назвать «Фавипиравир-Микрохим».

Источник: The Baltic Times