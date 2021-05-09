Ліки від коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154378-liky-proty-koronavirusu-stvoryly-v-lytvi-komu-pidiydut.html

Ракурс

Ліки проти коронавірусу вдалося створити литовським вченим.

Компанія Northway Biotech заявила, що винайшла готові ліки проти інфекції, які вже передали на клінічні випробування. Про це повідомляє The Baltic Times.

Препарат тестуватимуть у Швейцарії. За словами голови ради директорів Northway Biotech Владаса Бумеліса, результати ефективності ліків очікуються вже цього року. Водночас він зазначає, що компанія може створити ще один препарат проти коронавірусу.

Він заявив, що препарат стане чудовою альтернативою для тих людей, які не захочуть проходити вакцинацію від коронавірусу або не мають до неї доступу. А якщо людина вже захворіла, вона матиме препарат, який допоможе їй одужати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідження першого українського генеричного препарату від коронавірусу проведуть у грудні 2020 року. Міністерство охорони здоров’я України затвердило проведення дослідження цих ліків. Препарат, розроблений фармацевтичною компанією «Мікрохім», створений на основі японських ліків «Авіган». Ліки планують назвати «Фавіпіравір-Мікрохім».

Джерело: The Baltic Times