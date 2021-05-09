Хакерська атака зупинила найбільший бензиновий трубопровід США

Хакерська атака. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154377-hakerska-ataka-zupynyla-naybilshyy-benzynovyy-truboprovid-ssha.html

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Хакерська атака на найбільший бензиновий трубопровід США завершилася зупинкою його роботи.

Через кібератаку довелося вивести деякі системи з мережі. Про це повідомляється на сайті компанії.

У компанії заявляють, що атака пов’язана з програмою-здирником. У відповідь на це деякі системи турбопроводу перевели в офлайн-режим, щоб обмежити загрозу від атаки. Також компанія тимчасово призупинила всі операції, пов’язані з трубопроводом, і вплинула на інформаційні системи.

До розслідування характеру та масштабу атаки вирішили долучити сторонню компанію з кібербезпеки. Також компанія звернулася з цього приводу до правоохоронців та федеральних органів США.

Відомо, що американська компанія стала жертвою вірусу-шифрувальника DarkSide. Зазвичай, хакери атакують великі корпоративні мережі, шифрують дані, а потім вимагають у постраждалих компаній викуп, який може становити від декількох сотень до мільйонів доларів у криптовалюті. Якщо ж вони відмовляються платити, то представники DarkSide публікують викрадені дані на своєму сайті.

Зазначається, що трубопровід Colonial Pipeline є головним джерелом постачання бензину, дизельного палива, авіаційного пального та мазуту з нафтопереробних заводів для Східного узбережжя США. Компанія постачає майже 45% усього пального.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Microsoft, комп’ютерна корпорація, зафіксувала понад 13 тис. повідомлень про хакерські атаки, що були санкціоновані на рівні держави. Більшість із них зафіксували з території Російської Федерації. Також «державні» хакери траплялися в Ірані, Китаї та КНДР.