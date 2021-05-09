Підлітка оштрафували за нацистське вітання у Києві — відео інцидентуhttps://racurs.ua/ua/n154376-pidlitka-oshtrafuvaly-za-nacystske-vitannya-u-kyievi-video-incydentu.htmlРакурс
У Києві 16-річного підлітка оштрафували за нацистське вітання, яке він використав під час акції біля парку Вічної Слави з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
На нього склали адміністративний протокол. Про це повідомила прес-служба МВС.
Зазначається, що правопорушником виявився 16-річний киянин, який є членом кількох громадських організацій. На нього склали адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне
хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Києві проходить із сутичками між активістами та скандалами. У Києві пройшла акція біля пам’ятника Ватутіну з червоними прапорами, яку організували нардепи від «Опозиційної платформи — За життя». Вони приїхали на акцію на машинах, стилізованих під військові авто з червоними прапорами