Підліток. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n154376-pidlitka-oshtrafuvaly-za-nacystske-vitannya-u-kyievi-video-incydentu.html

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У Києві 16-річного підлітка оштрафували за нацистське вітання, яке він використав під час акції біля парку Вічної Слави з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

На нього склали адміністративний протокол. Про це повідомила прес-служба МВС.

Зазначається, що правопорушником виявився 16-річний киянин, який є членом кількох громадських організацій. На нього склали адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Києві проходить із сутичками між активістами та скандалами. У Києві пройшла акція біля пам’ятника Ватутіну з червоними прапорами, яку організували нардепи від «Опозиційної платформи — За життя». Вони приїхали на акцію на машинах, стилізованих під військові авто з червоними прапорами