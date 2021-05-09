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Ракурс
Підліток. Фото: МВС

Підлітка оштрафували за нацистське вітання у Києві — відео інциденту

9 тра 2021, 14:00
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У Києві 16-річного підлітка оштрафували за нацистське вітання, яке він використав під час акції біля парку Вічної Слави з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

На нього склали адміністративний протокол. Про це повідомила прес-служба МВС.


Зазначається, що правопорушником виявився 16-річний киянин, який є членом кількох громадських організацій. На нього склали адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Складання протоколу. Фото: МВС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День перемоги в Києві проходить із сутичками між активістами та скандалами. У Києві пройшла акція біля пам’ятника Ватутіну з червоними прапорами, яку організували нардепи від «Опозиційної платформи — За життя». Вони приїхали на акцію на машинах, стилізованих під військові авто з червоними прапорами

Джерело: Ракурс


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